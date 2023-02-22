«الأسقفية» بالسويس تستضيف أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

استضافت الكنيسة الأسقفية بالسويس فعالية أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بحضور القس يشوع يعقوب الأمين العام لمجلس كنائس مصر تحت شعار "ٱقْضُوا لِلْيَتِيمِ حَامُوا عَنِ ٱلْأَرْمَلَةِ" المأخوذ من سفر إشعياء، وذلك بكنيسة المخلص الأسقفية بالسويس بحضور القس عادل توما راعي الكنيسة.

وقال القس يشوع في عظته: لا يوجد بديل للصلاة فهي تفك وتكسر القيود ولا تُحل الأزمات إلا بالصلاة والصوم. مضيفًا: سر وحدتنا هو اتحادنا في الصلاة، وأننا عندما نجتمع معا ككنائس مختلفة ونتأمل ما يجمعنا نجد أنه أكثر جدا مما نتخيل، فجميعنا كنيسة واحدة اقتناها الله بدمه. واختتم: وحدة الكنيسة حقيقة ثابتة ولكن دورنا أن نظهر ذلك.

حضر اليوم نيافة الأنبا بموا أسقف إبروشية السويس ممثلا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، وشمل اليوم قراءات من الكتاب المقدس وفقرات تسبيح وصلوات من أجل سلام واستقرار البلاد والأوضاع الاقتصادية ومن أجل الطوائف المختلفة ورؤساءها وكل خدامها.

تضمن وفد الكنيسة القس فايز نادي والقس ميشيل ميلاد والقس ايميل نبيه ومارثا فايز ممثلًا عن لجنة المرأة.



الجدير بالذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية استضافت افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة هذا العام وهي الفعالية التي ينظمها مجلس كنائس مصر سنويًا.

برنامج أسبوع الصلاة

ووفقًا للبرنامج الذي نشره مجلس كنائس مصر، يكون حفل الافتتاح يوم الأربعاء 15 فبراير 2023، بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية بالعباسية، ثم الخميس 16 فبراير 2023 بالكنيسة الإنجيلية بعين شمس.

وتستضيف دير مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس - مصر القديمة، فعاليات أسبوع الصلاة في الجمعة 17 فبراير 2023، أما كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس - غمرة فتستضيف فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة في السبت 18 فبراير 2023، ووفقًا للبرنامج فإن الأحد 19 فبراير 2023 كل الكنائس متحدة في الصلاة من أجل الوحدة.

وكان مجلس كنائس الشرق الأوسط أصدر النسخة العربيّة من كتاب "أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين لسنة 2023، حاملًا عنوان "تَعَلَّمُوا الإحسَانَ وَاطلُبُوا العَدْلَ" (اشعيا 1: 17).

جاء اختيار هذا العنوان في وقت يعاني فيه العالم والشرق الأوسط من أزمات وصراعات وظلم ولا عدالة وانقسامات شتّى في مختلف المجالات والميادين.