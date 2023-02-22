مدبولى: ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 10% عن العام الماضى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تسعى لضمان أكبر حجم من توريد القمح من السوق المحلية، لافتا إلى أن هناك اجتماعا أسبوعيا؛ لمناقشة ملف طرح الشركات في البورصة.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم، أن الدولة تسعى لتحسين مستوى عيشة المواطن المصري، لافتا إلى تخصيص 172 مليار للدعم من المنح والمزايا الاجتماعية بالمقارنة من العام الماضي حيث كان المبلغ 156 مليارا، لترتفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 10% عن العام السابق.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الدولة تواصل زيادة برنامج العلاج الصحي على نفقة العلاج وارتفاع نسبة هذه المحور في الدعم إلى 28.5%، مؤكدا أن الدولة حريصة على دعم المواطن والعلاج على نفقة الدولة.

ولفت مدبولي إلى أن الدولة أصدرت 3 ملايين ونصف المليون قرار علاج مواطنين على نفقة الدولة خلال عام 2022.