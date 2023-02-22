رئيس الآثريين المصريين: علم الفلك ظهر منذ انبثاق الضمير عند المصريين القدماء

قال الدكتور أيمن وزيري، رئيس الأثريين المصريين، إن علم الفلك عند المصري القديم انبثق منذ انبثاق فجر الضمير عند المصريين القدماء، حيث تم رصد العديد من الظواهر الفلكية قديماً مثل ظاهرة الشروق الاحترافي وظاهرة الاقتران النجمي.

ظواهر فلكية قديمة

وأكد الدكتور أيمن وزيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية " القاهرة الإخبارية، أن تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني لمدة تترواح من 20 إلى 25 في تمام الساعة السادسة والثلث صباحاً من كل عام.

تعامد الشمس على رمسيس الثاني

وأضاف في حديثه أنه بعد نقل المعبد لمسافة 60 مترًا فوق سطح النيل انحرفت درجة ميلان الشمس على تمثال رمسيس الثاني فبعد أن كان التعامد يحدث يوم 21 فبراير و21 أكتوبر أصبح الاحتفال 22 فبراير وأكتوبر.

وأشار إلى أن الشمس تخترق المعبد بشكل مستقيم بقرابة الـ60 مترًا للوصول إلى منطقة قدس الأقداس وهو المكان المقدس الذي يوجد به أربع تماثيل فرعونية وهم رع، حور آختي، رمسيس الثاني، المعبود آمون.

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