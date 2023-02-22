الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كانسيلو عن مغادرته السيتي: كل لاعب يريد أن يشعر بأهميته

كانسيلو
كانسيلو

كشف البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير فريق بايرن ميونخ الألماني عن أسباب رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي.

ورحل كانسيلو عن مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الماضي، لينتقل إلى بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة، مع وجود خيار للشراء، مقابل 70 مليون يورو.

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي، أن سبب رحيل جواو كانسيلو، هو رغبته في اللعب بشكل أساسي باستمرار.

وقال كانسيلو في تصريحات لصحيفة “O Jogo”:"لقد وجد بيب جوارديولا طريقة للعب بدأ فيها باللعب مع ظهير أكثر قريب من قلب الملعب ، حيث لعبت أيضًا ، وكان يحب ما رآه مع ريكو لويس وناثان آكي لقد احترمت قراره لأنني مضطر لذلك وهذا فريق من لاعبي كرة القدم العظماء".

أضاف:"لكني أعتقد أن اللاعب دائمًا ما يكون أنانيًا بعض الشيء. أي لاعب يريد أن يشعر بأهميته ، يريد اللعب وأي شخص يقول غير ذلك يكذب، لاعب منافس ، مثلي ، يطمح للفوز بالألقاب ، يريد فقط اللعب. كما قال بيب ، يجب أن ألعب لأكون سعيدًا".

وأردف:"إنها ليست مسألة تخفيض قيمة زملائي في الفريق ، لأن الآخرين يتواجدون على مقاعد البدلاء للعب بعد ذلك، لكنني اعتقدت أنني أستحق اللعب وهو لم يفعل ذلك".

وأوضح:"ممتن جدًا لـ مانشستر سيتي والمشجعين، أنا لاعب شغوف ، لقد تعرضت للسرقة ذات يوم وفي اليوم التالي كنت ألعب ضد أرسنال، يبدو أن بعض الناس ينسون ذلك ويعطونني فكرة أنني أردت الرحيل عن مانشستر سيتي بشكل قوي، كان ذلك بالاتفاق المتبادل".

وأكمل:"إذا لم يرغب مانشستر سيتي في ذلك ، فلن يسمحوا لي بالمغادرة، لأن لدي عقدًا، أنا محترف للغاية، لطالما منحت كل شيء لجميع الأندية التي لعبت لها، لدي شخصية صعبة، نعم، لكني لم أكن لأقلل من احترام زملائي في الفريق أو المدربين أبدًا".

جواو كانسيلو بايرن ميونخ مانشستر سيتى جوارديولا كانسيلو

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