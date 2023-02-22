لجنة المتابعة بفلسطين تدين المجزرة الإرهابية التي ارتكبها الاحتلال فى نابلس

استنكرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية فى فلسطين، المجزرة الإرهابية التي ارتكبها جيش الاحتلال بإيعاز من حكومة المستوطنين، اليوم الأربعاء، في مدينة نابلس، وأسفرت عن استشهاد عشرة شهداء، وأكثر من مئة مصاب.

وأكدت لجنة المتابعة في بيانها، اليوم، أن ادعاءات الاحتلال مردودة عليه، فعصاباته هي التي تقتحم المدن والبيوت الفلسطينية، لتنفيذ اغتيالات ومداهمات واعتقالات، وهذا هو الإرهاب بعينه.

وأشارت المتابعة إلى أن حكومة عصابات المستوطنين تواصل التصعيد الذي بدأته الحكومة السابقة، لتزيد من شلال الدم الفلسطيني بحوالي 60 شهيدا منذ مطلع العام، ومئات من الجرحى والمصابين، بموازاة زيادة الانفلات الاستيطاني، وسن قوانين القمع والاضطهاد، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وأوضحت المتابعة أن جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تتم أمام العالم كله، وصمت الدول الكبرى هو دعم مباشر للاحتلال وجرائمه، وتشجيع على استمرارها.

وشددت المتابعة على أن هذا وقت وحدة الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، في مواجهة الاحتلال، داعية اللجان الشعبية ومركبات المتابعة، إلى القيام بنشاطات كفاحية ووقفات، ردا على الجريمة.