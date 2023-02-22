أستاذ علم الزلازل: الهزات الأرضية لن تصل قوتها إلى زلزال تركيا وسوريا الأول

علّق الدكتور نجيب أبو كركي، أستاذ علم الزلازل بالجامعة الأردنية، على انتشار الزلازال وتداعياتها بعد زلزال الـ6 من فبراير في تركيا وسوريا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الهزات الأرضية لن تصل قوتها إلى الزلزال الأول الذي ضرب تركيا وسوريا.

وأضاف أن معهد الزلازل التركي، أكد أن هناك زلزال بقوة 4.5 درجة ضرب ديار بكر جنوب البلاد، مؤخرًا بعد زلزال 6 فبراير المدمر الأخير، موضحًا أن الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا الإثنين الماضي كان يشكل مركز نشاط جديد، وليس هزة ارتدادية.

وأشار إلى أن الزلزال الأخير مختلف لأنه ليس على نفس الصدع لزلزال الـ6 من فبراير، موضحًا أن العدد الهائل من الهزات الأرضية الذي يتجاوز 7200 هزة خلف العديد من الإصابات والكوارث.