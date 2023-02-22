الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يناقش آليات الإسراع بتنفيذ المشروعات المتعثرة بالخطط الاستثمارية

جانب من مناقشة آليات
جانب من مناقشة آليات الإسراع بتنفيذ المشروعات بالفيوم

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع مسئولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، آليات الإسراع بتنفيذ المشروعات المتعثرة المدرجة بالخطط الاستثمارية، ورصد أسباب تعثرها، موجهًا بسرعة إعداد تقرير تفصيلى دقيق بشأنها، تبعًا للبيان المُعد لذلك من قبل وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِدَ بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام، السكرتير العام لمحافظة الفيوم، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن والقطاعات، ورئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وممثلي الهيئات والأجهزة، ومديري المديريات الخدمية، والإدارات المعنية.

وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة آليات تنفيذ المشروعات العالقة بكل قطاع من القطاعات على أرض المحافظة، التي كانت مدرجة بالخطط الاستثمارية، وأسباب تأخر تنفيذها تبعًا للجداول الزمنية، والمطالب والاحتياجات اللازمة لتنفيذها، بهدف دخولها الخدمة بكامل طاقتها تيسيرًا على المواطنين.

ووجه محافظ الفيوم خلال الاجتماع، رؤساء المدن ومسئولي مختلف القطاعات والهيئات بالمحافظة، بإعداد بيان تفصيلي دقيق بالمشروعات المتعثرة طرف كل منهم، مع بيان نسبة تنفيذ كل مشروع، وجدوله الزمني للانتهاء منه عندما تم الشروع فيه، وأسباب تعثره، والإجراءات التى تمت للعمل على تنفيذه، وما أضيف إليه من معوقات للتنفيذ.

كما وجه المحافظ، مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية بديوان عام محافظة الفيوم، ومدير المكتب الفني بالإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، باستلام تقارير المشروعات المتعثرة من مختلف الجهات، لاستيفاء البيان النهائي المعد لذلك من قبل وزارة التنمية المحلية، لعرضه على المحافظ في موعد أقصاه السبت المقبل.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم، ورئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومسئولي الري، بالمعاينة الفورية لمكان تسرب مياه الصرف الزراعي من خطط الترشيح، بطريق الفيوم/ إطسا، بنطاق قرية منشأة بغداد "البرمكي"، موجهًا بسرعة حل المشكلة جذريًا على أسس فنية وهندسية، مع سرعة إنهاء أي أعمال عالقة لشركات المرافق بالطريق إن وجدت.

محافظ الفيوم يناقش آليات المشروعات المتعثرة بالخطط الاستثمارية

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