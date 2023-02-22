26 أبريل.. الحكم على 9 متهمين في «خلية ولاية السودان الإرهابية»

حجزت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، الحكم على 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ولاية السودان الإرهابية» لجلسة 26 أبريل المقبل.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي، وسامح شعبان.

يذكر أن هذه القضية محبوس بها 7 متهمين، وهارب منها متهمين، وهي القضية المقيدة برقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة.