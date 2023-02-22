الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

26 أبريل.. الحكم على 9 متهمين في «خلية ولاية السودان الإرهابية»

محكمة
محكمة

حجزت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، الحكم على 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ولاية السودان الإرهابية» لجلسة 26 أبريل المقبل.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي، وسامح شعبان.

يذكر أن هذه القضية محبوس بها 7 متهمين، وهارب منها متهمين، وهي القضية المقيدة برقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة.

الدائرة الثالثة إرهاب جنايات أمن الدولة العليا ولاية السودان الإرهابية محاكمة 9 متهمين المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم

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26 أبريل.. الحكم على 9 متهمين في «خلية ولاية السودان الإرهابية»

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