الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطرا شخصًا بالرصاص.. إحالة أوراق شخصين للمفتي في الدقهلية

محكمm
محكمm

قررت الدائرة 12 بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، باحالة أوراق  متهمين لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما وحددت جلسة 22 مايو للنطق بالحكم، وذلك على خلفية اتهامهما بقتل شخص عمداً بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ظنًا منهما أنه أبلغ عن تجارتهما غير المشروعة في المواد المخدرة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد رفعت أحمد المساح وعضوية المستشار رفعت محمد السعيد اللواء والمستشار حسام محمود حشيش والمستشار أحمد عبد الحي قورة بالقضية رقم 14589 لسنة 2021 جنايات مركز ميت غمر والمقيدة برقم 2695 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة .


وأحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية كلاً من: "سمير. ع.ا" 29 سنة ، سائق توكتوك و"محمد .ج.ع"، 24 سنة سائق ومقيمين بقرية كوم النور مركز ميت غمر "محبوسين " لأنهما بتاريخ 21-7 -2021 بدائرة مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية - قتلا المجني عليه محمد حامد عبد الفتاح سيد الأهل ، عمداً مع سبق الإصرار والترصد وأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم والمسبق علي ذلك لما اختمر في ذهنهما وما أستقرت في عقيدتهما وما أنطوت عليهم إرادتهم علي إرتكاب الإثم وسفك دم المجني عليه بأن أعدا لتنفيذ جريمتهما سلاحين ناريين " بندقتين آليتين " وبداخلهم ذخيرتهما .

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين توجها إلي مكمنهما متربصين بالمجني عليه بالمكان الذين أيقنا سلفًا واستقرا عليه لمرور المجني عليه به وما أن شاهداه بمحل الواقعة حتي أقدما على إرتكاب فعلتهما واطلقا وابلًا من الأعيرة النارية صوبة.

محكمة المنصورة فضيلة المفتي الدائرة الثانية عشر احاله الأوراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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