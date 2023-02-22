الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأسوأ منذ عقود.. «القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تواجه خطر الركود

بريطانيا تواجه خطر
بريطانيا تواجه خطر الركود

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرًا تليفزيونيا بعنوان “أسوأ وضع اقتصادي منذ عقود… بريطانيا تواجه خطر الركود”.

وقال التقرير إن بريطانيا تواجه أسوأ توقعات اقتصادية منذ عقود وسط ارتفاع في أعداد المتعطلين عن العمل الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأعباء الاقتصادية على المملكة.

وأضاف أن مجموعة أبحاث "روزليوشن فوندشن" أكدت أنه بتضمين فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” فإن التوقعات تُشير إلى أن المملكة المتحدة تواجه أضعف 20 عامًا من النمو منذ عام 1938.

وأشار إلى أن أكثر التوقعات تشاؤما في إنجلترا في دخول الاقتصاد حالة ركود بالفعل، وسيسارع من أجل النمو عندما ينتهي الانكماش، مشيرا إلى أن مستويات الإنتاج قبل وباء كورونا لن تعود حتي عام 2026.

بريطانيا الركود المملكة المتحدة

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