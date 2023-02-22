رغم الخماسية.. فينيسيوس: ريال مدريد لم يحسم التأهل أمام ليفربول بدوري الأبطال

علّق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني، على فوز فريقه الكبير أمام ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق فريق ريال مدريد فوزًا ساحقًا على ليفربول بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

وسجل ثنايئية ليفربول كلًا من داروين نونيز ومحمد صلاح، بينما جاءت خماسية ريال مدريد كل من فينيسيوس جونيور (هدفين)، إيدير ميليتاو (هدف)، وكريم بنزيما (هدفين).

فينيسيوس جونيور يعلّق على خماسية ريال مدريد أمام ليفربول

ونشرت صحيفة «آس» تصريحات فينيسيوس جونيور، قائلًا: "لقد كانت مباراة رائعة، والجميع أداءً مميزًا، نتمنى في تكرار سيناريو الفوز في مباراة العودة".

وأكد: "رغم خماسية ريال مدريد، ولكن مباراة الإياب ستكون صعبة للغاية؛ لأن ليفربول سيحاول القيام بلقب الطاولة والقيام بريمونتادا عظيمة، لذلك علينا التركيز جيدًا".

وتابع: "لذلك ريال مدريد لم يحسم التأهل حتى الآن، لا تزال كل الاحتمالات واردة، ليفربول منافس كبير وعنيد".

وعن تألقه في مباراة ليفربول، قال فينيسيوس: "لست وحدي، الجميع تألق بشكل كبير في هذه المباراة، لقد حققنا هذه النتيجة الكبيرة؛ بسبب الأسلوب الجماعي والانسجام بين اللاعبين".

وواصل: "سعيد للغاية بتسجيل هدفين، إنه أمر جيد، لقد كنت هنا منذ 5 مواسم وأسعى للتطور بشكل أكبر في السنوات المقبلة".

واختتم فينيسيوس جونيور تصريحاته، قائلًا: "أرد على الجميع من خلال أدائي في أرض الملعب، ولكن هدفي دائمًا هو مساعدة هذا الفريق وزملائي على تحقيق المزيد من الانتصارات".

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام غريمه وجاره أتلتيكو مدريد في "ديربي العاصمة مدريد"، يوم السبت المقبل، في السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة برصيد 59 نقطة، أي بفارق 8 نقاط، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.