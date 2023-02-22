مسلسلات رمضان 2023.. «الدستور» يرصد القائمة الكاملة لأبطال وصناع «حضرة العمدة»

يواصل المخرج عادل أديب، تكثيف تصوير مسلسل حضرة العمدة، أحد أضخم الأعمال الدرامية في مسلسلات رمضان 2023 والمقرر عرضه خلال الموسم القادم بشكل حصري على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يسعى للانتهاء من التصوير خلال الأيام القادمة مع حلول الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم، وخلال التقرير التالي، وفي نقاط ننشر القائمة الكاملة لأبطال مسلسل حضرة العمدة، الذي يضم أكثر من 25 نجم ونجمة، لكل منهم خط درامي اساسي فى الحبكة الدرامية الاجتماعية المشوقة التي كتبها المؤلف إبراهيم عيسى، ويتم من خلال كل شخصية رئيسية مناقشة احدى القضايا المهمة في المجتمع، وذلك خلال أحداث 30 حلقة تحمل الكثير من المفاجآت دون مط أو تطويل.

ويعد حضرة العمدة العمل الدرامي الأول والفريد من نوعه ويشهد إحدى قضايا المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة تجسدها «روبي» منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية المهمة التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، وهو النهج التي تقدمه مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الأعمال الدرامية التي تمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

«الدستور» يرصد القائمة الكاملة لأبطال ملحمة «حضرة العمدة»، قبل عرضه في شهر رمضان المقبل 2023:

- روبي.

- سميحة أيوب.

- أحمد بدير.

- صلاح عبد الله.

- محمد محمود عبد العزيز.

- محمود حافظ.

- أحمد رزق.

- دينا.

- إدوارد.

- محمود عبد المغني.

- شادى مقار.

- بسمة.

- وفاء عامر.

- كريم عبد الخالق.

- إيهاب فهمي.

- نهلة سلامة.

- مصطفى حشيش.

- محمد الصاوي.

- جميل برسوم.

- لطفى لبيب.

- صولا عمر.

- أشرف طلبة.

- حسام داغر.

- أحمد أبو زيد.

- شيري أشرف.

وفي سياق متصل انتهى الموسيقار شادي مؤنس من صناعة التتر وفواصل المسلسل، أما الديكور للمهندس أيمن فتحي؛ وسكريبت ملابس لنهى عصام، وستايلست جيهان فاروق، والعمل انتاج مجموعة فنون مصر لماليكها ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، والمشرف العام على الإنتاج غزال الشال، والمنتج الفني أيمن عبد الحفيظ، ومدير إدارة الإنتاج محمد سيف، ومدير الإنتاج محمد عباس الجندي، ومدير الإنتاج أحمد عوض، محمود صبري وعلي صبري مسئولي شئون الممثلين، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، ومساعد المخرج محمد البساوى، كما يشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة يصل عددهم إلى أكثر من 30 ممثل وممثلة، وذلك في إطار دعم الموهوبين.

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