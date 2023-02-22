الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

قريبًا فى أرض المعارض.. الحكومة تتوسع فى تدشين «أهلًا رمضان» على مستوى الجمهورية

أهلا رمضان
أهلا رمضان

أكد محمد أبو مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن هناك توجيهات من الدولة بافتتاح معرض "أهلًا رمضان" داخل كل مجمع.

وأضاف "أبو مندور"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أنه بالفعل تم افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بالطالبية، وجارٍ العمل على افتتاح آخر بأرض المعارض بمدينة نصر، موضحًا أنه يوجد 313 مجمعًا على مستوى القاهرة والجيزة، وسيتم طرح جميع السلع بالمعرض.

وتابع رئيس القطاع التجاري: هناك 512 عميل "جمعيتي" بديل للبدال التمويني مشترك في المعرض، فضلًا عن 42 سيارة متنقلة بها جميع منتجات المعرض المخفضة.

وعن الأسعار، قال: الزيت الحر 35 جنيهًا، الأرز 14.5 جنيه، السكر 14.5 جنيه، مشددًا على توجيهات الرئيس السيسي باستمرار هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان.

وأكد رئيس القطاع التجاري بالنيل للمجمعات الاستهلاكية، أن الإقبال على "أهلًا رمضان"، يأتي من ثقة المواطن في المجمعات والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

 

كان افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة معرض "أهلًا رمضان" مساء الثلاثاء بمنطقة الحى السابع أمام موقف الأتوبيسات بمدينة نصر، لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات والفاكهة بتخفيضات تصل ما بين ٢٥٪؜ إلى ٣٠٪ بمشاركة عدد من الشركات الخاصة التابعة للغرفة التجارية وجهاز الخدمة الوطنية ومديرية التموين بالقاهرة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوى جودة المنتجات المعروضة والتخفيضات الموجودة في المعرض لكل السلع الأساسية والخضروات والفاكهة، وأشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المنافذ والشوادر وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا والقرى للتخفيف عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية والشركات والمبادرات المجتمعية المختلفة.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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