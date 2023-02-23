نصائح السعادة.. علماء النفس يوضحون 4 طرق لتحسين الحالة المزاجية

قالت الأخصائية النفسية "دوثويت والش"، إن السعادة هي قرار الفرد نفسه لذا هناك أشخاص تقرر أن تسطر سعادتها، ومن خلال السطور التالية نوضح نصائحها الأربع لمنحك أفضل فرصة لتكون سعيدًا.

يُعد البقاء نشيطًا، وإعطاء الأولوية للعائلة والأصدقاء، وممارسة الامتنان واحتضان حيوان أليف عوامل أساسية للشعور بالرضا.

في كتابتها للمحادثة، زعمت أن الأشخاص السعداء يميلون إلى التمتع بعلاقات أفضل وصحة جسدية أفضل.

ودعمت الأبحاث ذلك، مؤكدة أن التمارين المنتظمة ستعزز الحالة المزاجية وتقلل من التوتر وتقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب، كما أن الجلوس لفترات طويلة من الوقت لا يجعل الفرد سعيدًا، على الأقل السير بخفة لمدة ساعة كل يوم، مع ممارسة السباحة والرقص وممارسة اليوجا.

وأوضحت الدراسة أن المشي السريع لمدة عشر دقائق فقط كل يوم يمكن أن يبني القدرة على التحمل ويحرق السعرات الحرارية الزائدة ويجعل قلبك أكثر صحة.

ووجدت دراسة أجريت عام 2016 أن تمرينًا واحدًا فقط للعرق يكفي للشعور بآثار تحسين الحالة المزاجية.

نظر الباحثون في مركز العلوم العصبية بجامعة نيويورك في العديد من الدراسات التي درست كيفية تأثير التمارين على الصحة العقلية للوصول إلى هذا الاستنتاج.

ووجدوا أنه بعد تمرين واحد، يتم تنشيط الدماغ في مناطق متعددة ويظهر إطلاق مواد كيميائية من الدوبامين والسيروتونين.

الامتنان

تعد ممارسة الامتنان اليومي، مثل احتساب نعمتي أو سرد الأشياء طوال اليوم التي أشعر بالامتنان لها، يساعدني على التفكير بشكل أكثر إيجابية والشعور بالسعادة، يمكنك القيام بذلك بعدة طرق، على سبيل المثال، يوميات الامتنان اليومية، والتي يمكن كتابتها بخط اليد أو الاحتفاظ بها على هاتفك.

اقضِ وقتًا مع الحيوانات الأليفة

الحيوانات الأليفة مصدر فرح كبير لكثير من الناس.

وقد ثبت أن قضاء الوقت مع حيواناتك الأليفة يعزز مستويات السيروتونين والدوبامين.

قالت الدكتورة جين مانو، وهي طبيبة نفسية في كليفلاند كلينك، إن المشي أو الملاعبة أو حتى مجرد الجلوس مع الكلاب يساعد على تعزيز مستويات الهرمونات السعيدة في الدماغ - مما يرفع الحالة المزاجية للشخص.

قالت: "مجرد التواجد الجسدي حول الحيوانات يطلق بعض النواقل العصبية الإيجابية في الدماغ".

وجد علماء من جامعة ليفربول أيضًا أن كلًا من الكلاب والبشر لديهم تجربة ممتعة مشتركة تعزز سعادتهم.