عالم نفس يكشف عن علامات أربع تدل أن شخص يتلاعب بك

يعاني العديد من الأشخاص من سيطرة شخص ما على حياته دون تدخل منه مما يؤثر ذلك بالسلب عليه ويحرمه من أبسط حقوق بالنسبة له ولكن هناك علامات توضح أن شخص ما يسيطر بشكل كبير على حياتك وهذا ما يوضحه موقع “ديلي ميل” البريطاني خلال السطور التالية.

كشفت الطبيبة جولي سميث عن أربع علامات تدل على أن شخص ما قد يتلاعب بك بما في ذلك ربط الخيوط بأفعال لطيفة يقوم بها من أجلك حتى لا تكتشف ذلك.

الدكتور جولي سميث، أخصائية نفسية إكلينيكية، شاركت مقاطع فيديو حول مواضيع الصحة العقلية على المنصة، حيث حصلت على حوالي 52 مليون إعجاب.

من بين الموضوعات التي غطتها في الفيديوهات هي كيفية الشعور بمزيد من الثقة وكيفية التعرف على العلامات التي تدل على أنك تتجه نحو الإرهاق في علاقة، وكيفية إيقاف هذا.

في مقطع حديث، حصد أكثر من مليون مشاهدة، ناقش الطبيب النفسي العلامات التي تشير إلى أنه قد يتم التلاعب بك، وسرد أربعة سلوكيات يجب البحث عنها.

رقم واحد، إنهم يقوضون بلا هواد، أو يضعونك في المكان الصحيح حيث يؤلمك بهجوم شخصي للغاية، وتضيف أنهم يفعلون ذلك "ليس مرة واحدة فقط، ولكن بشكل متكرر بمرور الوقت".

النقطة الثانية: أنهم يفعلون أشياء من أجلك، وربما حتى أشياء لم تطلبها، ثم يستخدمونها كعملة لتجعلك تفعل ما يريدون منك القيام به، لذلك يبدو أن كل عمل من أعمال اللطف مرتبط بخيوط.

النقطة الثالثة هي أنهم: “قد يتجاهلون مشاكلك ويلعبون دورهم الخاص”.

النقطة الرابعة: أنهم يرفضون تحمل المسؤولية عن أنفسهم، ثم يطلبون منك القيام بأشياء لا تقبلها عادةً، إذا كنت تعتقد أنهم يستطيعون فعل ذلك لأنفسهم.

لذا نصحت كل شخص يتعرض إلى مثل هذا الأمر أن يقف الموضوع عند حده ويحاول جاهدًا أن تنتهي هذه العلاقة للأبد وأن ينقذ نفسه من هذا السجن ويحاول أن يكون هو في النهاية، كما أن الثقة بالنفس تعد من الأمور الواجب توافرها في مثل هذه الحالة.