تناول المياه وممارسة الرياضة.. أبرز نصائح الوقاية من الناسور

يمكن أن يؤدي الناسور إلى عدوى بكتيرية، في حالة عدم علاجه والتي يمكن أن تتحول إلى تعفن الدم، وهي حالة خطيرة تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم أو تلف الأعضاء أو حتى الموت.

وفي السطور التالية، كل ما تحتاج لمعرفته حول أسبابه وعوامل الخطر والعلامات والأعراض والمضاعفات والعلاج ونصائح الوقاية.

في مقابلة مع «HT Lifestyle»، كشف الدكتور راجان مودي، أخصائي البطن وجراح الليزر في دار الأطباء، أن الناسور الشرجي هو قناة داخل فتحة الشرج والجلد الخارجي حول فتحة الشرج، ويميل المرء إلى اكتشاف الناسور بسبب إصابة الغدد الشرجية.

علامات وأعراض الناسور

وأوضح أن "علامات وأعراض الناسور هي خراجات في الشرج، وألم، وتورم في منطقة الشرج، وقيح من فتحة حول الشرج، وتهيج في الجلد حول منطقة الشرج، ونزيف، وحركات أمعاء مؤلمة، وحمى، يمكن أن تؤثر هذه الأعراض على صحتك العامة من خلال سرقة راحة بالك".

وفي حديثه عن مضاعفات الناسور، قال: "يجب على الشخص المصاب بالناسور توخي الحذر من العدوى البكتيرية التي تظهر بسبب هذه الحالة التي يمكن أن تتحول إلى تعفن الدم وهي حالة خطيرة تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم أو تلف الأعضاء أو حتى الموت، من الممكن تكرار هذه الحالة.

تحدث إلى الطبيب حول الإرشادات التي يجب عليك اتباعها، وتشمل المضاعفات الأخرى سلس البول أما بالنسبة للعلاج، فقال إنه سيكون على شكل جراحة وسيقرره الطبيب بناءً على حالتك.

واقترح نصائح للوقاية من الناسور ما يلي:

حاول تجنب الإمساك عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالألياف، والبقاء رطبًا عن طريق شرب كمية كافية من الماء.

وتجنب الأطعمة المصنعة، وممارسة الرياضة يوميًا لتخفيف حركة الأمعاء يمكن أن يفي بالغرض، يمكن أن تساعدك هذه الحيل الكاملة في الوقاية من الناسور.