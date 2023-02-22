الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد هروب طفلين في المنوفية.. نصائح مهمة لاحتواء طفلك

احتواء الطفل
احتواء الطفل

هرب طفل يدعى عبدالله مع صديقه عمار من منزله من قرية العجايزة، قويسنا، محافظة المنوفية، وترك لوالدته رسالة بخط اليد أثارت جدلا واسعا.

وكتب الطفل عبدالله، 11 عامًا رسالة لوالدته قال فيها: "ماما متقلقيش علينا أنا وعمار طفشت من البيت، ومتدوريش علينا إحنا مش في البلد، ومتقلقوش إحنا واخدين حصالة عمار نصرف منها لحد ما نلاقي شغل، وعرفي أم عمار".

وخلال ساعات قليلة تم العثور على الطفلين عمار أحمد محمد عبد العزيز، وعبد الله خالد محمد عبدالعزيز وعودتهما إلى منزلهما سالمين.

وفي هذا الإطار تستعرض الدستور نوضح بعض النصائح التي من شأنها أن تجعلك صديقًا لطفلك:

  • بدلاً من محاولة "تحطيم" أطفالنا في شيء نعتقد أنه يجب أن يصبحوا عليه، نحتاج إلى مراقبتهم بعناية وتقييم نقاط قوتهم وضعفهم.
  • لابد من دراسة شخصية طفلك الطبيعية بعناية وتدرك هل طفلك قوي الإرادة، يحب المرح، حساس أو شديد التفصيل؟ ما الذي يعجبها وما تكرهه؟ ما هي أفضل طريقة لتحفيز طفلك؟ ما هي أهدافه وأحلامه المحددة؟ عندما تبدأ في الإجابة على هذه الأنواع من الأسئلة، ستتمكن من "تخصيص" صداقتك مع كل طفل وفقًا لشخصيته الطبيعية.
  • جدولة الوقت معًا: أي شاركه في أن يكون هناك ساعات من اليوم تقضيها معه هو تلعب معه وتشاركه اهتمامته
  • كن متاحًا لأطفالك:

إلى جانب تحديد موعد مع أطفالك، إذا كنت تريد تكوين صداقة ذات مغزى، فيجب أن تكون متاحًا لهم في الأوقات غير المجدولة أيضًا، من المهم بالنسبة لنا تخصيص الوقت عندما يحتاجه أطفالنا.

  • الاستماع بطريقة التفاهم:

 جانب آخر مهم لتطوير صداقة مع أطفالك هو الاستماع بطريقة تفاهم، بمعنى آخر ، نشجعك على أن تصبح مستمعًا نشطًا عند التواصل مع طفلك، يتضمن الاستماع الفعال التواصل البصري مع المتحدث لا يفترض المستمع الجيد أنه يعرف ما يقوله طفله. بدلاً من ذلك ، اطرح أسئلة لتوضيح ما قاله الطفل، ثم كرر ، باستخدام كلمات مختلفة ، ما تعتقد أنه قصده.

  • لمسة ذات مغزى:

الطريقة الأخيرة التي وجدناها للمساعدة في بناء صداقات مفيدة مع الأطفال هي عن طريق اللمس، عندما تلمس طفلك بطريقة لطيفة - ناعمة ، رخوة ، مليئة بالدفء - ترسل الملايين من النهايات العصبية رسائل إلى الدماغ حيث يتم إطلاق المواد الكيميائية لجلب الصحة لطفلك. 

يقول الباحثون إن الآباء الذين يحتجزون أطفالهم ست مرات على الأقل يوميًا يمكنهم إضافة أشهر أو ربما سنوات إلى فترة حياتهم. على العكس من ذلك ، فإن نمو الطفل يتقزم عندما لا يتم لمسه بشكل منتظم، لقد مات الأطفال في الواقع بسبب قلة اللمس والحب والعاطفة، يستفيد طفلك ليس فقط من الناحية الفسيولوجية ، ولكن أيضًا من الناحية العاطفية.

 

تجعلك صديق ا لطفلك قرية العجايزة محافظة المنوفية لمسة ذات مغزى الاستماع بطريقة التفاهم عبدالله وعمار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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