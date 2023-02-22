الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس الفيفا بـ«سبورتس إكسبو 2023»: مصر بلد طموح (فيديو)

جياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، إنني سعيد برؤية مصر تتأهل لأول مرة لكأس عالم لكرة القدم الشاطئية FIFA، والذي سيقام في وقت لاحق من هذا العام في الإمارات العربية المتحدة، لافتًا إلى أنه على علم بأن التطوير المستمر لكرة القدم والبنية التحتية الرياضية في مصر لن يتوقف.

وأضاف، خلال كلمة مسجلة تم بثها خلال الجلسة الأولى لمؤتمر سبورتس إكسبو 2023: "أعلم أنكم بلد طموح وقادة طموحين، وألاحظ أن الكثيرين منهم حاضرون في هذا الحدث".

وتابع: "في الـFIFA، نجعل من أحد أهدافنا تسخير قوة التكنولوجيا لتحسين اللعبة، ومن الرائع أن نرى أنها واحدة من نقاط التركيز الرئيسية لمؤتمر سبورتس إكسبو 2023 هذا اليوم"، مشيرًا إلى أن التقدم الذي أحرزه مجتمع كرة القدم بالفعل والخطط التي تعمل عليها مصر تشير بوضوح إلى التطوير للوصول إلى حدود جديدة كمركز لكرة القدم.

واختتم كلمته قائلًا: "أشيد بكم جميعًا على التزامكم وما تظهرونه لهذه القضية، وأتمنى لكم مؤتمرًا ناجحًا للغاية، وأتطلع إلى رؤيتكم جميعًا قريبًا جدًا، شكرًا جزيلًا لكم أراكم قريبًا".

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