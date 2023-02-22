الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

27 فبراير.. نظر إعادة محاكمة البلوجر «لوشا» فى تهمة الخطف

لوشا
لوشا

حددت محكمة استئناف القاهرة، يوم 27 فبراير الجاري؛ لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة البلوجر محمد عبدالحميد ويدعى لوشا، المتهم في قضية خطف.

وتبين تهرب البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ"لوشا"، بعد ضبطه بتهمة التهرب من تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بالحبس 10 سنوات بتهمة الخطف.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على لوشا، ويبلغ من العمر 36 عامًا دون عمل، أثناء إحدى الدوريات، وبعد الكشف عليه تبين أنه هارب من حكم قضائي جنايات الهرم بتهمة خطف، وتم ترحيله إلى الجيزة، ومنها إلى قسم الهرم لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

لوشا محاكمة البلوجر البلوجر محمد عبد الحميد التهرب تنفيذ حكم قضائى

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وائل لطفي

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27 فبراير.. نظر إعادة محاكمة البلوجر «لوشا» فى تهمة الخطف

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