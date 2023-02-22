الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الننى: «مصر تستاهل تبقى أفضل بلد فى العالم.. وفخور إنى أقدم لاعب فى نادى أرسنال»

محمد النني
محمد النني

وجه اللاعب محمد النني، نجم خط وسط نادى أرسنال الإنجليزي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على المجهود المبذول للبلد وللقطاع الرياضي بشكل خاص، كما وجه الشكر لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الرياضة، الدكتور أشرف مصيلحي، على حضوره معرض سبورتس إكسبو 2023، معلقًا: "حدث عظيم وفخور إن حاجة زى دي في مصر، والبلد تستاهل وأنا واحد من البلد، لأن عندنا شباب عظيمة يستاهلوا يكونوا في مكان أحسن".

وأضاف النني، في كلمته خلال افتتاح المعرض، اليوم الأربعاء، أن "بلدنا عظيمة وتستاهل تبقى أفضل بلد في العالم، وأنا فخور إنى أقدم لاعب في نادى أرسنال، حاجة فخور بيها ومبسوط ..صدقت حلمى وتعبت علشان أوصل للمكان اللى أنا فيه".


وتابع لاعب نادي أرسنال الإنجليزي: "أنا من عائلة بسيطة جدًا في المحلة.. مولود في مكان بسيط وفخور إنى بقول الكلام ده.. والحمد لله تعبى ومجهود أبويا وأمى الله يرحمها جاب ثماره بتوفيق ربنا، أهم حاجة إن الشخص يصدق حلمه ويكمل فيه".
 

أرسنال الإنجليزي افتتاح المعرض الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي سبورتس اكسبو 2023 وزير الرياضة

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