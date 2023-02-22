الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بنى سويف يستقبل مستشار التعليم العالى بالمجلس الثقافى البريطانى

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، وفدًا رفيع المستوى من المجلس الثقافي البريطاني برئاسة البروفيسور "جون ماكفرن" مستشار التعليم العالي بالمجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، حيث ضم الوفد شيماء البنا، رئيس قطاع  التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، والأستاذة بريهان شافعي مدير برامج العلوم بالمجلس الثقافي البريطاني، والأستاذة مروة محمد حمدي مدير مشروعات تعليمية بالمجلس الثقافي البريطاني، تأتي الزيارة في إطار توجه الجامعة نحو التعاون الدولي وبناء شراكات دولية مع الجامعات والهيئات الأجنبية.

وأوضح الدكتور منصور حسن أنه تم خلال اللقاء بحث أوجه سبل التعاون بين جامعة بنى سويف والجامعات البريطانية، وتحديد أولويات التعاون بما يتناسب مع خطة المجلس الثقافي البريطاني بهذا الصدد، لافتًا إلى تنظيم ورشة عمل على هامش الزيارة للقيادات الجامعية بجامعة بنى سويف وجامعة بنى سويف الأهلية يحاضر فيها البروفيسور جون ماكفرن وذلك حول بناء الشراكة مع الجامعات البريطانية.

حضر اللقاء الدكتور جمال عبدالرحمن، نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور طارق على القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا، والدكتور حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ والعميد السابق لكلية العلوم، والدكتورة سحر دواد النائب الأكاديمي لجامعة بنى سويف الأهلية، والدكتورة إيمان قنديل مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتور محمد مصطفى الديب مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، ونخبة من عمداء الكليات بالجامعة.

الدكتور منصور حسن الجامعات البريطانية الجامعة قطاع الدراسات العليا نائب رئيس الجامعة موافقة مكتب التعاون الدولي

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