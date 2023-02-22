الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس سنة لمتهم بتعاطي المخدرات في مدينة نصر

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، متعاطي حشيش في مدينة نصر بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد ممد حماد وباهر بهاء الدين صادق الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد أحمد لطفى وكيل النيابة وأمانة سر محمد طه محمد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام «محمد .م .ع» بدائرة قسم أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت تحريات الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المحدرات أنه بعد ورود شكاوى عديدة من أهالى حى مدينةنصر من انتشار ظاهرة الإتجار بالمواد المخدرة تبين قيام عدد من تجار الهيروين والحشيش بالمنطقة وبالقبض عليهم تم ضبط المتهم الماثل أمام المحكمة من بينهم أثناء شراء قطعة حشيش منهم لتعاطيها.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس متعاطى الحشيش سنة مع الشغل المستشار حسن فريد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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