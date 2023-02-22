بينها 8 وزارات.. خريطة الجهات الحكومية المنتقلة إلى العاصمة الإدارية في مارس

أنهت الحكومة استعداداتها لانتقال المجموعة الأولى من الوزارات والهيئات والجهات التابعة إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال النصف الأول من شهر مارس المقبل، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة تمكين الحكومة من عملها بمقارها الجديدة بنهاية النصف الأول من العام الحالى.

وتضم المجموعة الأولى من الجهات المنتقلة 8 وزارات هى: التخطيط، الإسكان، الشباب والرياضة، النقل، الكهرباء، الاتصالات، التضامن، الطيران المدنى، بالإضافة إلى 6 هيئات وجهات تابعة فى مقدمتها رئاسة مجلس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، هيئة التأمين الصحى، الهيئة العامة للرقابة الصحية، هيئة الشراء الموحد، وتمثل تلك الجهات نحو 16% من إجمالى الجهات المقرر نقل موظفيها إلى العاصمة الجديدة.

ومن المقرر أن تتواصل أعمال نقل موظفى باقى الجهات تباعًا إلى العاصمة الإدارية بمعدل مجموعة جديدة كل شهر، ليصل إجمالى الجهات المنتقلة إلى 87 جهة، تنتقل بكامل قوتها، بينما يكتفى بتمثيل القيادات من 30 جهة أخرى فى العاصمة الجديدة، مع الإبقاء على تواجدها فى المقار الحالية دون تغيير.

فى سياق متصل، وضعت الحكومة خطة متكاملة لتحقيق الانتقال الحضاري داخل القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة، بما تشمله من تنظيم وسائل النقل الجماعي؛ للحد من الزحام وتقليل استهلاك الوقود وتقليل النفقات والانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة، حيث تم تكليف شركة خاصة لإدارة وتشغيل الخطوط الداخلية بالعاصمة الإدارية، منها 20 أتوبيس غاز و30 أتوبيس كهرباء، يربطوا جميع أنحاء العاصمة، بالإضافة إلى تشغيل 145 تاكسى كهربائى.

يذكر أن إجمالى عدد الموظفين المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية يبلغ 40.5 ألغ موظف من كافة الوزارات والجهات التابعة لها، تم تدريبهم وتأهيلهم على عدة مستويات بعضها متعلق ببرامج أساسية وبرامج الجدارات السلوكية، وأخرى تخصصية حسب طبيعة المهام الوظيفية.