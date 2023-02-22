«مثالية للطهي».. كل ما تريد معرفته عن الفراخ البرازيلى المطروحة في الأسواق حاليًا

تصدرت الفراخ البرازيلي منصات السوشيال ميديا، وتساءل العديد من رواد مواقع السوشيال ميديا عن ما هى الفراخ البرازيلى وما هى مميزاتها ومنافذ البيع الخاصة بها وذلك بعدما اتجهت الدولة لاستيراد كميات من الدواجن في ظل أزمة ارتفاع الأسعار، للسيطرة على الأسواق المحلية، خاصة مع اقتراب موسم رمضان.

فى هذا السياق نرصد كامل التفاصيل عن الفراخ البرازيلى.

_الفرخة التي غلافها أزرق وزنها 1200 جرام وسعرها 78 جنيها، الفرخة التي غلافها أبيض وزنها 1300 جرام وسعرها 90 جنيها.

_الفراخ البرازيلي المجمدة كانت أبرز منتجات الدواجن التي غزت السوق المصري مؤخرا

_ الفراخ البرازيلى من الفراخ المستوردة حيث تقل أسعار الفراخ المستوردة عن الفراخ البلدي في السوق بقيمة 25 جنيها.

_ جاء طرح الفراخ المستوردة في فروع المجمعات الاستهلاكية بنفس سعر الفراخ المجمدة المحلية والذي يبلغ 65 جنيهًا للكيلو الواحد.

_أسعار الفراخ المستوردة وزن 1.5 كجم يبلغ 95 جنيهًا.

_أسعار الفراخ المستوردة «البرازيلية» التي تطرحها وزارة التموين في المجمعات الاستهلاكية وزن 1100 جرام بسعر 71.5 جنيه

_أسعار الفراخ المستوردة وزن 1200 جرام بسعر 78 جنيها.

_وزارة التموين لجأت إلى الاستيراد من دول خالية من أمراض الدواجن، حتى يتم التأكد من مدى سلامتها وصلاحيتها للمواطنين، ووقع الاختيار الأول على دولة البرازيل.

_ الفراخ المستوردة تكون وفق متطلبات الذبح على الشريعة الإسلامية، ولحم الدجاج أبيض بدون أي كدمات أو رائحة كريهة أو ريش.

_ الفراخ المستوردة مثل البرازيلى مثالية للطهي سواء للشوي أو السلق.

_ جرى طرح كميات كبيرة منها في السوبر ماركت الكبرى.

_ أعلنت وزارة التموين أيضًا أنه تم طرح الفراخ البرازيلى فى معارض أهلاً رمضان بالمحافظات.