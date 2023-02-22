«الأرصاد» تحذّر من الطقس ليلاً وتكشف مناطق سقوط الأمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، مؤكدة أننا خلال هذه الأيام نشهد تحسنا واستقرارا بالأحوال الجوية على جميع محافظات الجمهورية، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن مصادر الكتل الهوائية قادمة من الشمال الشرقي من شبه الجزيرة العربية، أو الشمال الغربي من البحر المتوسط، لافتة أن هناك اعتدال في درجات الحرارة خاصة فترة النهار ومع زيادة سطوع أشعة الشمس على أغلب المحافظات الشمالية.

وأوضحت أن الأجواء مائلة للدفء على محافظات وشمال الصعيد جنوب سيناء، ودافئة تماما على محافظات جنوب الصعيد، حيث تصل دجات الحرارة العظمى إلى 25 نهارا، ولكن فى فترات الليل نبدأ نشعر بانخفاض درجات الحرارة، والذى يكون ملحوظ أكثر فى فترات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، وتصل من 11 و12 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وتابعت: “الصقيع يتكون على الزراعات الموجودة في وسط سيناء، نتيجة إنخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 5 درجات”، لافتة إلى أن هناك تكاثر على السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، والتي تصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة تماما على أى أنشطة يومية على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط ولكنها تكون على فترات متقطعة وأماكن متفرقة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية والتي تتكون على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، محذرة قائدى المركبات القيادة بهدوء واتباع كافة تعليمات القيادة، مشيرة إلى أن هناك ارتفاع جديد بدرجات الحرارة في مطلع الأسبوع المقبل.