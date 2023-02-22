الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

9 مارس.. «التعليم» توجه بتنفيذ محاضرة بالمدارس احتفالا بيوم الشهيد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية، بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، في يوم ٩ مارس القادم.

وجاء نص الخطاب: “في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القوات المسلحة؛ ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وإيماء إلى كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم (٢٢/٦٢٠) بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۳؛ بشأن طلب التصديق علي خطة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، والمؤشر بشأنها من وزير التعليم، أرجو التنبيه نحو توجيه جميع الإدارات التعليمية لتنفيذ المحاضرة الأولى؛ عن يوم الشهيد والمحارب القديم وذلك يوم الخميس ۲۰۲۳/۳/۹، بجميع المدارس بمراحلها المختلفة؛ وأن يتم توثيق المحاضرة بفديوهات توضيحية".

وتواصل المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، اليوم، استلام الأوراق المطلوبة من المعلمين الذين اجتازوا اختبارات ال 30 ألف معلم "رياض أطفال ومعلم فصل"، ليستمر تلقي اوراق مصوغات التعيين حتى 2 مارس.

وحددت وزارة التربية والتعليم، أنه يتعين على المتقدم أو المتقدمة من معلمي الفصل أو رياض الأطفال، تجهيز المصوغات والأوراق الرسمية والتي تشمل التالي:

- بطاقة الرقم القومي سارية وجهين.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة الميلاد المميكنة.

- أصل المؤهل الدراسي.

- إقرار الذمة المالية.

- إقرار الحالة الاجتماعية.

- ملف مسوغات تعیین + ملف كرتون فارغ.

- (4) صور شخصية حديثة.

- (2) دمغة عدد (2) تنمية موارد.

- الرقم التأميني شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

- إقرار بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي.

- قرار المجلس الطبي بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة، متضمنة اجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

hhhhh
التربية والتعليم والتعليم الفني الاحتفال بيوم الشهيد الإدارات التعليمية الحالة الجنائية التعاون المثمر والبناء الأمانة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة 12 شخصًا فى انقلاب سيارة على طريق «الإسكندرية- مطروح»

شاب وخطيبته يعترفان بتفاصيل سرقة 675 ألف من شركة «عمها» بحلوان

غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية بحي المنتزه أول في الإسكندرية

العربي يتفقد معرض مدينة نصر للسلع.. ويشيد بتوافرها وتنوعها

وزير الصحة: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا ودعمًا كبيرًا لمعرض ومؤتمر الطبي الإفريقي

الجيش الإسرائيلى يقتحم «نابلس» فى الضفة الغربية.. ووقوع إصابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب إسرائيل

صحيفة إسرائيلية: الشيكل يتراجع لأدنى مستوياته منذ قرابة 3 سنوات

مخاوف من التصعيد.. بن غفير يناقش استعدادات إسرائيل الأمنية خلال شهر رمضان