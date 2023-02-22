9 مارس.. «التعليم» توجه بتنفيذ محاضرة بالمدارس احتفالا بيوم الشهيد

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية، بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، في يوم ٩ مارس القادم.

وجاء نص الخطاب: “في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القوات المسلحة؛ ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وإيماء إلى كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم (٢٢/٦٢٠) بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۳؛ بشأن طلب التصديق علي خطة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، والمؤشر بشأنها من وزير التعليم، أرجو التنبيه نحو توجيه جميع الإدارات التعليمية لتنفيذ المحاضرة الأولى؛ عن يوم الشهيد والمحارب القديم وذلك يوم الخميس ۲۰۲۳/۳/۹، بجميع المدارس بمراحلها المختلفة؛ وأن يتم توثيق المحاضرة بفديوهات توضيحية".

وتواصل المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، اليوم، استلام الأوراق المطلوبة من المعلمين الذين اجتازوا اختبارات ال 30 ألف معلم "رياض أطفال ومعلم فصل"، ليستمر تلقي اوراق مصوغات التعيين حتى 2 مارس.

وحددت وزارة التربية والتعليم، أنه يتعين على المتقدم أو المتقدمة من معلمي الفصل أو رياض الأطفال، تجهيز المصوغات والأوراق الرسمية والتي تشمل التالي:

- بطاقة الرقم القومي سارية وجهين.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة الميلاد المميكنة.

- أصل المؤهل الدراسي.

- إقرار الذمة المالية.

- إقرار الحالة الاجتماعية.

- ملف مسوغات تعیین + ملف كرتون فارغ.

- (4) صور شخصية حديثة.

- (2) دمغة عدد (2) تنمية موارد.

- الرقم التأميني شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

- إقرار بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي.

- قرار المجلس الطبي بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة، متضمنة اجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات.