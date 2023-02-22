الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عرض مسرحي وحفل غنائي بمكتبة الإسكندرية وبيت السناري خلال يومين

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون العرض المسرحي «السر» عن مسرحية: «بيت برناردا ألبا» لفيديريكو غارثيا لوركا، وذلك الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، على خشبة المسرح الكبير بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

ويقدم العرض تجربة لتناول مسرحية "لوركا" الشهيرة في صورة غنائية بالعامية المصرية برؤية وتصور تشكيلي معاصر.

تحكي المسرحية حكاية السيدة ألبا التي تضع قيود تقاليد الحداد القديمة على بناتها الخمسة ظنًا منها أنها تحميهم، إلا أنها تكتشف في النهاية أن القيود تلك أفسدت كل شيء. 

العرض من إخراج محمد الزيني، ودراماتورج وأشعار أسامة الهواري، وألحان دكتور محمد حسني، وتقديم فرقة "رؤية" المسرحية.

جدير بالذكر أن فرقة "رؤية" هي فرقة سكندرية أسسها المخرج محمد الزيني، في بداية الألفية، واعتمدت في قوامها على المزج بين فناني الأداء والفنانين البصريين من أبناء فرقة مسرح كلية الفنون الجميلة، واهتمت بتقديم مسرح معاصر بإعادة إنتاج أعمال كلاسيكية في قوالب جديدة، أو من خلال تقديم نصوص لكتاب معاصرين محليين.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري، حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان: "الغناء والموال الشعبي" للفنانة سارة الراوي، وذلك غدًا الخميس في تمام السابعة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغاني التراثية الشعبية والمواويل، لعشاق التراث والأعمال الغنائية المتميزة، وتتنوع ما بين أغاني الفلكلور الصعيدي والفلاحي والبدوي والإسكندراني.

ويأتي الحفل في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بالتراث والحفاظ عليه، وكذلك الاعتناء بمفردات الموسيقى العربية، وتسليط الضوء على ثرائها اللحني والإيقاعي وعمقها وتجذرها التاريخي، وتنمية الذائقة الفنية والحسية وتعزيز المشاعر الإنسانية.

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