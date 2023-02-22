رئيس نبروه: استمرار أعمال تجميل شوارع المدينة وإزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية

أكد المهندس محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه، أنه تمت إزالة 3 حالات تعديات بالبناء على أرض زراعية بنطاق المركز.

وأشار البسيوني أن أعمال تطوير وتجميل مداخل وشوارع المدينة بالحجر الفرعوني والرخام والتشجير تجري بشكل جيد.



وفي سياق آخر قال رئيس المدينة، إن أعمال صيانة صناديق القمامة وإعادة توزيعها وتعظيم الاستفادة منها فى جمع القمامة وتوفير المعدات وخفض استهلاك المواد البترولية.



وأوضح البسيوني، أنه قام بتعديل خريطة سير معدات وسيارات النظافة وأماكن توزيع الصناديق وتخفيض المعدات المستعملة يوميا من ١٦معدة إلى ٥ معدات فقط وزيادة كفاءتها.

وأضاف أنه تم دهان وتمييز معدات شركات النظافة المتعاقدة وترقيمها، كما تم تركيب كاميرات مراقبة على نقطة تجميع نبروه وتوصيل الكهرباء وإنارة طريق مقلب القمامة لتسهيل المتابعة والمراقبة ومنع السيارات التي لا تحمل تصريح والغير متعاقدة من دخول المقلب بشكل غير قانوني.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث