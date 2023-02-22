الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس نبروه: استمرار أعمال تجميل شوارع المدينة وإزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية

اعمال التجميل
اعمال التجميل

أكد المهندس محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه، أنه تمت إزالة 3 حالات تعديات بالبناء على أرض زراعية بنطاق المركز.

وأشار البسيوني أن أعمال تطوير وتجميل مداخل وشوارع المدينة بالحجر الفرعوني والرخام والتشجير تجري بشكل جيد.
 

وفي سياق آخر قال رئيس المدينة، إن أعمال صيانة صناديق القمامة وإعادة توزيعها وتعظيم الاستفادة منها فى جمع القمامة وتوفير المعدات وخفض استهلاك المواد البترولية.
 

وأوضح البسيوني، أنه قام بتعديل خريطة سير معدات وسيارات النظافة وأماكن توزيع الصناديق وتخفيض المعدات المستعملة يوميا من ١٦معدة إلى ٥ معدات فقط وزيادة كفاءتها.

 

وأضاف أنه تم دهان وتمييز معدات شركات النظافة المتعاقدة وترقيمها، كما تم تركيب كاميرات مراقبة على نقطة تجميع نبروه وتوصيل الكهرباء وإنارة طريق مقلب القمامة لتسهيل المتابعة والمراقبة ومنع السيارات التي لا تحمل تصريح والغير متعاقدة من دخول المقلب بشكل غير قانوني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
المهندس محمد البسيوني مركز ومدينة نبروه حالات تعديات البسيوني تطوير وتجميل صيانة صناديق القمامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة 12 شخصًا فى انقلاب سيارة على طريق «الإسكندرية- مطروح»

شاب وخطيبته يعترفان بتفاصيل سرقة 675 ألف من شركة «عمها» بحلوان

غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية بحي المنتزه أول في الإسكندرية

العربي يتفقد معرض مدينة نصر للسلع.. ويشيد بتوافرها وتنوعها

وزير الصحة: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا ودعمًا كبيرًا لمعرض ومؤتمر الطبي الإفريقي

الجيش الإسرائيلى يقتحم «نابلس» فى الضفة الغربية.. ووقوع إصابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب إسرائيل

صحيفة إسرائيلية: الشيكل يتراجع لأدنى مستوياته منذ قرابة 3 سنوات

مخاوف من التصعيد.. بن غفير يناقش استعدادات إسرائيل الأمنية خلال شهر رمضان