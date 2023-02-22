أشرف صبحي: منصة «كياني» تستهدف تعريف الشباب بأنشطة وزارة الرياضة

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معرض سبورتس إكسبو 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح “صبحي”، لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، محتويات معرض “سبورتس إكسبو 2023” حيث يحتوي على جناح يسمى الإدارة المركزية لتنمية الشباب وهو مرتبط بجميع الدراسات الشبابية التي تستطيع وزارة الرياضة القيام بها كما يتم الربط مع الشباب والكيانات الشبابية المرتبطة بالثقافة بالتعاون مع جميع هيئات الدولة.

وتابع، أن جناح منصة "كياني" هو تطبيق متواجد على أبلكيشن الهواتف المحمولة يحوي جميع أنشطة مجلس الوزراء الخاصة بالشباب بالربط بين جميع الوزارات ليستطيع الشباب معرفة التقديم والاشتراك بها، بالإضافة إلى جناح التنمية الرياضية والإنشاءات والاستثمارات في وزارة الشباب والرياضة، وكذلك نماذج القطاع الخاص الذي يدير مشروعات أبطال الأولمبيين.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المعرض الدولي "سبورتس إكسبو 2023" بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من الوزراء والمعنيين، حيث يضمن المعرض مجموعة من الأجنحة المتنوعة التي تعرض إسهامات مختلف المؤسسات الاستثمارية في مجال صناعة الرياضة، بتواجد عدد كبير من الهيئات والاتحادات الرياضية، وأكبر النوادي والأكاديميات الرياضية ومجموعة من مطوري المنتجعات والوكلاء والمستوردين والمصدرين في القطاع الرياضي وتسويق الحقوق الرياضية وإدارة المشروعات والملاعب الرياضية.