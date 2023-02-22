الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«ملفوف في بطانية».. التحقيق في واقعة العثور على جثة مسن في شوارع السلام

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة بالسلام، التحقيق في واقعة العثور على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الخامس من عمره ملفوف في بطانية بأحد الشوارع بمدينة السلام.

 

تلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص فى الشارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الخامس من العمر ملفوف فى بطانية فى أحد الشوارع، يرتدي كامل ملابسه وخلوها من أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

 

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جثة شخص مجهول الهوية مدينة السلام قسم شرطة السلام أول جثة شخص فى الشارع

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وائل لطفي

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