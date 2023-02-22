الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-2-2023 في الدوريات المحلية والقارية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-2-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد لايبزيج الألماني، ومباراة إنتر ميلان الإيطالي ضد بورتو البرتغالي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما تُقام مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز، وهما مباراة المقاولون العرب ضد فيوتشر، ولقاء المصري ضد بيراميدز.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

- إنتر ميلان الإيطالي × بوروتو البرتغالي: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD Premium.

- لايبزيج الألماني × مانشستر سيتي الإنجليزي: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

- المقاولون العرب × فيوتشر: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

- المصري البورسعيدي × بيراميدز: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

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مواعيد مباريات اليوم في كأس أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة

- موزمبيق × السنغال: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 2 HD.

- مصر × نيجيريا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 2 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

- الرجاء × الإتحاد الرياضي التوركي: في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

- نهضة بركان × الجيش الملكي: في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في كأس تونس 

- الترجي × إتحاد بن قردان: في الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

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