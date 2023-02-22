الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«رضعوا لبن صناعي».. جهود مكثفة لكشف غموض وفاة توأم حديثي الولادة في الشروق

وفاة طفلين
وفاة طفلين

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لكشف غموض وملابسات وفاة طفلين توأم حديثي الولادة بعد رضاعة لبن صناعي في مدينة الشروق.

 

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من الأهالى يفيد بوفاة طفلين توأم بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة "سليم.م.ا"، و"منه.م.ا"، توأم وحديثي الولادة، ولا توجد بهم أي إصابات ظاهرة، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال والدة التوأم التى أكدت أنها اشترت لبن صناعى وقامت بإرضاعهما وبعد انتهائها من الرضاعة تفاجأت بوفاتهما.

 

وتحفظ رجال المباحث على عينات اللبن الذي تناول منه الطفلان، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة وفاة طفلان توأم ح مدينة الشروق لبن صناعي في مدينة الشروق

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة 12 شخصًا فى انقلاب سيارة على طريق «الإسكندرية- مطروح»

تسمم 4 من أسرة واحدة في البحيرة

مسجل خطر وزوجته يقتلان مسنة لسرقتها في الإسكندرية

القبض على مسجل خطر يتاجر فى المخدرات بالتبين

4 مصابين في حادث تصادم بالشرقية

بينها 8 وزارات.. خريطة الجهات الحكومية المنتقلة إلى العاصمة الإدارية فى مارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو تظهر حقيقة نوايا حكومته بالتهرب من السلام

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب إسرائيل

الجيش الإسرائيلى يقتحم «نابلس» فى الضفة الغربية.. ووقوع إصابات