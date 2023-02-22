«رضعوا لبن صناعي».. جهود مكثفة لكشف غموض وفاة توأم حديثي الولادة في الشروق

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لكشف غموض وملابسات وفاة طفلين توأم حديثي الولادة بعد رضاعة لبن صناعي في مدينة الشروق.

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من الأهالى يفيد بوفاة طفلين توأم بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "سليم.م.ا"، و"منه.م.ا"، توأم وحديثي الولادة، ولا توجد بهم أي إصابات ظاهرة، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال والدة التوأم التى أكدت أنها اشترت لبن صناعى وقامت بإرضاعهما وبعد انتهائها من الرضاعة تفاجأت بوفاتهما.

وتحفظ رجال المباحث على عينات اللبن الذي تناول منه الطفلان، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.