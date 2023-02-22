الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

العربي يتفقد معرض مدينة نصر للسلع.. ويشيد بتوافرها وتنوعها

المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي

تفقد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، معرض السلع بمدينة نصر، وذلك عقب افتتاحه الرسمي أمس الثلاثاء، وللاطمئنان على زيادة توافر السلع، ووضع السعر علها.

وأشاد المهندس إبراهيم العربي بالتنظيم الجيد للمعرض وتوافر وتنوع السلع، وما يتضمنه المعرض من سلع أساسية ذات أسعار مخفضة تدعم المواطنين في ظل قرب دخول شهر رمضان المبارك، خاصة بالمناطق الشعبية الأكثر احتياجًا.

وأكد العربي على استمرار التعاون بين الغرفة التجارية للقاهرة ومحافظة القاهرة لدعم المواطنين في الأحياء المختلفة بإقامة عدد من المعارض السلعية بعد افتتاح هذا المعرض الذي انضم إلى معرضي منطقتي باب الشعرية والبساتين ، وهناك دراسة لإقامة معارض جديدة بأحياء أخرى لزيادة دعم المواطنين.

وكان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة قد افتتحوا أمس الثلاثاء معرض السلع الذي تنظمه غرفة القاهرة التجارية بالتعاون مع محافظة القاهرة بحي مدينة نصر لينضم هذا المعرض لعدد المعارض التي أقامتها الغرفة التجارية للقاهرة والمحافظة في أحياء القاهرة المختلفة لدعم المواطن القاهري بسلع ذات أسعار مخفضة.

إبراهيم العربي أسعار الاتحاد العام الاتحاد التنمية المحلية العام للغرف التجارية

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