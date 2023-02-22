«علوم الحاسب» بجامعة مصر للمعلوماتية تستقبل فريق من «ديل»

استقبلت كليه علوم الحاسب والمعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية، بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فريق من شركة ديل - مصر (Dell-Egypt)، ضمن فاعليات “Dell on Tour” والتي تزور من خلاله مجموعة من الجامعات، بهدف تعريف طلاب كليات الحاسب والمعلومات، والهندسة، بمجالات الشركة والعمل بها وفرص التدريب التى توفرها لهم بعد التخرج.

وتضمنت الزيارة التي جرت بحضور الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتور عمرو المصري عميد كلية الهندسة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وجمع من الطلاب، مجموعة من المحادثات التقنية وعرض لكيفيه كتابة السيره الذاتية بطريقه إحترافيه، إضافة لقيام ممثلوا الشركه بتوزيع جوائز على الطلاب الفائزين فى المسابقات التى نظمتها Dell - إحدى الشركات الرائده فى صناعه التكنولوجيا.

وقالت الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية، إن فاعليات Dell on Tour تأتي في إطار التعاون لتحسين قدرات طلاب الجامعة من خلال التعرف على دور Dell فى تطوير وتصميم البرمجيات والحلول التقنيه المختلفة والتي تستخدم بشكل واضح تقنيات تعلم الآلة وهندسة البيانات وعلوم البيانات وهندسة البرمجيات - الخاصة بالبيانات كبيرة الحجم وغيرها من العلوم ذات الصلة بمجالات الدراسة بالكلية مما يدفع الطلاب إلى المساهمة فى هذه الصناعة والمنافسة فى سوق العمل والذى سوف ينعكس مستقبلا بشكل طبيعى على تخفيز النمو الإقتصادي المأمول".

وأوضحت الدكتورة هدى مختار، أن علوم الحاسب باتت تلعب دوراً فائقاً في إطلاق العنان لمكانة الذكاء الإصطناعي وسرعة تداخله في كافة الصناعات والقطاعات الحيوية بالعالم، لذلك تقود جامعة مصر للمعلوماتية من خلال كلياتها المتخصصة في علوم البيانات ومجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذه المرحلة لبناء وتطوير نماذج الإبتكار بشكل أسرع من أجل تعزيز القدرة التنافسية العالمية لطلابنا كونهم جزء من ثروة مصر البشرية".

وأضافت عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة مصر للمعلوماتية، أن التعاون مع شركة Dell سوف يسهم في تمكين الجامعة من توسيع مواردها وخلق فرص إستثنائية لطلابها مع تسريع صقل مهاراتهم العلمية والبحثية في المجالات التي يدرسونها، كما أنه داعم للجامعة في أداء دورها بخصوص تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي، كونها مركزاً للابتكار وريادة الأعمال.

وأشارت الدكتورة هدى مختار، إلى أن هذه الزيارة تضمنت أيضاً لقاء ممثلي شركة Dell بطلاب كلية علوم الحاسب والمعلومات لإعطائهم فكرة عن مجالات العمل في الشركة وفرص العمل بها من خلال مجموعة من المحاضرات المصغرة. ولفتت إلى أن الزيارة شملت تنظيم عدة محاضرات أيضاً لطلاب كليتها المتخصصه فى مجالات علوم الحاسب وهندسة وعلوم البيانات، وهندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي وأخرى لجميع طلاب الجامعة لتأهيلهم على كيفية إعداد الـ cv والتي أعقبها تنظيم المسابقات وحصل من خلالها الطلاب على العديد من الجوائز.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم. وتقدم 16 برنامجًا تعليميًا متخصصًا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة الالكترونيات وهندسة الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.