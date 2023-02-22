ماكرون: الاقتصاد الروسى يعانى كثيرا والإحصائيات الرسمية دعاية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن "الاقتصاد الروسي يعاني كثيرا" مضيفا أنه لا يصدق الإحصاءات الرسمية التي تنشرها موسكو والتي اعتبرها من باب "الدعاية".

وردا على سؤال على هامش زيارة لسوق رونجيس قرب باريس، عن الأرقام الرسمية لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 2.1 بالمئة في العام 2022، قال الرئيس الفرنسي "هم من يقولون أن الناتج انخفض 2 بالمئة، أنا أعتقد أنه أكثر من ذلك بكثير".

وأضاف ماكرون "إنهم يكسبون بعض الأموال من الغاز الذي يبيعونه لكن بقية الاقتصاد يعاني كثيرا. لذلك لا أصدق هذه الأرقام مطلقا"، وفق ما نقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية.

وقال إن الإحصاءات الروسية "دعاية، إن (روسيا) لم تعد بلدا ديمقراطيا حرا مع معهد (إحصاءات) مستقل".

وحسب الأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاء الروسية "روستات"، الإثنين، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 2.1 بالمئة في العام 2022.

من جهة أخرى، شدد ماكرون على أن "مئات الآلاف من الشباب.. غادروا حتى لا يتم استدعاؤهم" للانخراط في صفوف الجيش وأن الروس "فقدوا فرصا كثيرة" من الناحية الاقتصادية.

تجدر الإشارة أن الدول الغربية فرضت عقوبات اقتصادية على موسكو على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا قبل عام.