الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تستقبل أكثر من 100 ألف لاجئ أوكراني منذ بدء العملية العسكرية

لاجىء أوكرانيا
لاجىء أوكرانيا

استقبلت السلطات الفرنسية على أراضيها أكثر من 100 الف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية على (كييف).

وذكرت قناة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية الثلاثاء "أن 15 لاجئ أوكراني يعيشون في منزل واحد ببلدة "فيلنوف لا جارين" في إقليم (مرتفعات السين) الواقعة في منطقة إيل دي فرانس القريبة من العاصمة الفرنسية (باريس) مضيفة أن مواطن فرنسي يدعى "جريجوري فيليب" سكرتير جمعية "المنزل الأكوراني" هو من خصص هذا المنزل للاجئين الأوكرانيين؛ وذلك بسبب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضحت القناة أن الفرنسي "فيليب" قرر أن يكون له دور من خلال الترحيب بالأوكرانيين الفاريين من العملية العسكرية الروسية وتوفير منزل كامل يمتلكه.

من جانبه، أوضح فيليب، أن هذا المنزل كان خاليا، حيث كان من المقرر بيعه، ولكنه قرر بالاشتراك مع صديق له أوكراني يقيم في باريس، تحويل هذا المنزل لاستقبال اللاجئين من منطقة كييف".. مضيفا أنه تم استقبال شخصين ثم تم استقبال آخرين في الشقق الخمس المتبقية في المنزل؛ ليصل العدد حاليا إلى خمسة عشر لاجئ أوكراني.

يذكر أنه مر عام على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في شهر فبراير عام 2022.

 

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