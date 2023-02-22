الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الأمريكي السابق بموسكو: موقف الصين من أوكرانيا سببه التنافس مع الولايات المتحدة

جون سوليفان
جون سوليفان

يعتقد السفير الأمريكي السابق لدى موسكو، جون سوليفان، أن موقف بكين من القضايا المتعلقة بتسوية الأزمة الأوكرانية ، يرجع إلى موقف الجانب الصيني من التنافس مع واشنطن.

وقال سوليفان، متحدثا في ندوة نظمتها جامعة جورج تاون: "أعتقد أن عرض الصين للسلام سيقدم بشروط صينية، وهي ليست شروطا أوكرانية".

وذكرسوليفان، أن موقف بكين من الوضع حول الأزمة الأوكرانية يرجع إلى حقيقة أن "الولايات المتحدة هي المنافس الاستراتيجي للصين على المدى الطويل"، مشيراً أن "الولايات المتحدة تقول نفس الشيء عن الصين".

ويعتقد سوليفان أن، "علاقة الصين بروسيا مهمة لمواجهة الولايات المتحدة"، ولفت الانتباه إلى حقيقة أن الشرط الأساسي للتسوية بالنسبة لواشنطن هو أن "الأوكرانيين راضون عن النتيجة".

وأكد السفير السابق أنه: "حتى يحدث ذلك، سيستمر الصراع"، كما يعتقد، من وجهة نظر الصين، للصراع في أوكرانيا أنه، "هناك طرفان متعارضان يتحملان المسؤولية مناصفة".

وقال كبير ديبلوماسيي الصين، وانج يي، إن السلطات الصينية ستعد وثيقة حول موقف الصين بشأن تسوية الأوضاع وخطة سلام في أوكرانيا.

كما أكد وانغ يي، أنه حتى في أصعب المواقف، "يجب إعطاء السلام فرصة".

وأشار إلى أن هذه الوثيقة، ستستند إلى مقترحات إعادة السلام التي قدمها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في وقت سابق، إنه لم يطلع بعد على نص خطة السلام الصينية للتسوية، ووعد بدراستها بعناية بمجرد استلامها.

وعقد الاجتماع بين، وانج يي، ودميتري كوليبا، في وقت سابق، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

 

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