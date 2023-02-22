بوتين يقدم مشروع قانون تعليق المشاركة في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية

أعلن رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن الرئيس فلاديمير بوتين قدم مشروع قانون إلى مجلس الدوما لتعليق مشاركة روسيا في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت".



وقال فولودين: "قدم رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما مشروع قانون اتحادي، بشأن تعليق روسيا العمل بالمعاهدة المبرمة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها".



وأضاف: "سيتم النظر غدا في جلسة مكتملة لمجلس الدوما في المشروع وسيتخذ "الدوما" قرارا بشأنه على الفور، وبعد ذلك مباشرة سيتم إرساله إلى مجلس الاتحاد".



وأثناء خطابه أمام الجمعية الفيدرالية، اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليق مشاركة روسيا في الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت"، مؤكدا أن بلاده لم تنسحب من المعاهدة.



وأشار إلى أنه قبل العودة إلى المناقشة، "يجب أن نفهم بأنفسنا ما الذي لا تزال تطالب به دول مثل فرنسا وبريطانيا، وكيف سنأخذ في الاعتبار ترساناتها الاستراتيجية، أي القدرة الضاربة المشتركة لحلف شمال الأطلسي؟".

