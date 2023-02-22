الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جثة مسن في مقابر الدويقة.. ماذا قالت التحريات؟

جثة
جثة

كشفت تحريات رجال مباحث منشأة ناصر عن عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة مسن داخل مقابر الدويقة.

استمعت نيابة منشأة ناصر الجزئية لأسرة مسن عثر على جثته في المقابر بمنطقة الدويقة في القاهرة.

وأكدت أسرة المتوفي أنه ترك المنزل منذ فترة، وظل يقيم في الشارع ويعمل في التسول، ولم تتهم الأسرة أحداً بالتسبب في الواقعة.

تلقّى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغاً من أحد العاملين في مقابر الدويقة بالعثور على جثة مجهولة لذكر وسط المقابر.

بالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين ارتداؤه ملابس متسخة، كما تبين أنه لا يحمل أي أوراق تدل على هويته.

تم نقل الجثة لمشرحة زينهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

أسرة المتوفي التسبب في الواقعة التسبب التجزئة الانت الثانى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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