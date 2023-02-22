حقيقة ارتباط تراجع منسوب مياه البحار بموجة تسونامى

أوضح الدكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، أسباب تراجع منسوب المياه بالبحر المتوسط، قائلًا: “إننا كنا نشتكي بأن مصر تتعرض نتيجة تغيرات المناخ لارتفاع منسوب البحار والذي يؤثر على الشواطئ المصرية والدلتا”، مؤكدًا أن تراجع منسوب المياه بالبحار لا يضر بالتالي سواحل مصر.

وكشف زكريا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، حقيقة تراجع منسوب مياه البحار نتيجة الزلزال أو سونامي، قائلاً: "إن السونامي موجة تحدث بعد الزلزال وتغطي الشاطئ، ولا تسبب تراجعا في منسوب المياه".

وأوضح أنه عندما يحدث الزلزال يحدث تراجع لمنسوب مياه البحار لمدة دقيقة أو ثلاث دقائق، ثم بعد ذلك تحدث موجة السونامي.

وبين أن السونامي يختلف عن الزلزال، لافتاً إلى أنه حتى يحدث سونامي في مصر فإن أمامنا من 20 إلى 40 دقيقة، يأتي خلالها تنبيه بأن سونامي حدث، وذلك على اختلاف الزلزال الذي يحدث ويظهر تأثيره بشكل فوري، فبمجرد حدوث الزلزال فإن تأثيره مدمر بالفعل، معقباً: "لو فيه زلزال حصل ونتج عنه أمواج سونامي، فإننا نمتلك من 20 إلى 40 دقيقة يأتينا خلالها تنبيه بأن هناك موجة قادمة على السواحل المصرية لاقدر الله".