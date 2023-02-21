الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير النقل يكشف موعد تشغيل مونوريل العاصمة

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن أن هناك جدولًا بخطوط النقل الجماعي الخاصة المتجهة للعاصمة الإدارية وجهاز النقل الداخلي يتابع مسارات تلك الخطوط.

أضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على صدى البلد، أن القطاع الخاص نجح في تقديم خدمة متميزة في نقل الركاب.

ولفت وزير النقل إلى أنه ستكون هناك تجارب لمونوريل العاصمة في أكتوبر المقبل دون ركاب وسيعمل في 2024 بشكل طبيعي لنقل المواطنين.

وفيما يتعلق بتاكسي العاصمة، أوضح أن مصر استوردت تاكسي العاصمة الكهربائي خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، موضحًا أن عددها 145، ويتم إعداد تطبيق على الهواتف لاستخدام هذا التاكسي من خلاله، لافتًا إلى أنه يتابع يوميًا الشكاوى والاستفسارات التي ترد له عبر واتسآب ويطلع على كل دخل الوزارة في مختلف القطاعات.

وأردف أن قطاعات الوزارة تحقق دخلًا مرتفعًا من الاستثمار في مشروعات النقل، لافتًا إلى أن أرباح الشركة المملوكة للسكة الحديد بلغت مليار جنيه تدعم سعر التذكرة وتبني المحطات الجديدة.

وأوضح وزير النقل أن القطاع الخاص نجح في تقديم خدمة جيدة، ويتميز بأسلوب إدارة أفضل من القطاع العام. 

وأكمل الوزير أن المونوريل يتميز بأنه سريع ومكيف ومنضبط ويعمل بدون سائق من مركز سيطرة وتحكم واحد، ويسير في المناطق المكتظة بالسكان، لافتًا إلى أن تجربة القطار الكهربائي الخفيف ناجحة، موضحًا أن سكان بدر والشروق باتوا يتركون سياراتهم بجوار محطات الـLRT ويستخدمون القطار، وذلك في أماكن انتظار مجانية حتى الآن.

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