الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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هل يضرب تركيا زلزال قوى الفترة المقبلة؟.. عباس شراقى يوضح

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مقياس ريختر

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن إمكانية أن تشهد تركيا حدوث زلزال قوي، خلال الفترة المقبلة؛ بعد زلزال الإثنين.

 

وأوضح شراقي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر «قناة صدى البلد»، أن مركز الزلزال لا يمكن تحديده من خلال محطة واحدة، مؤكدًا أنه لا يمكن الجزم بأن تشهد تركيا حدوث زلزال قوي، خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد أن أكبر نشاط في القارة الإفريقية يوجد في الشمال، مؤكدًا أن تركيا يوجد بها أكثر من 600 سد مائي؛ وهو أمر يُساهم في حدوث الزلازل؛ لكنها ليست السبب الرئيسي.

 

ولفت شراقي، إلى أنه إذا حدث انهيار لأي سد مائي في تركيا أثناء حدوث الزلازل؛ فإن ذلك قد يؤدي إلى فيضان، مشيرًا إلى أن إثيوبيا بها أكبر نشاط زلزالي في أفريقيا بسبب الأخدود الأفريقي، وتخزين أديس أبابا المياه في السد الإثيوبي يشكل خطرًا لأنه مقام في منطقة زلازل.

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