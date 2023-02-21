«السلع التموينية» تتعاقد على استيراد 50 ألف طن أرز أبيض

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية ممثلًة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تعاقدها على استيراد 50 ألف طن أرز أبيض.

وأكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن إعلان وزارة التموين عن مناقصة لاستيراد الأرز، يُساهم في تعزيز مخزون السلعة الاستراتيجية، مُشيدًا بخطوات وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، بشأن الاستمرار في توفير الأرز الأبيض وتأمين المخزون الاستراتيجي منها.

وأوضح "شحاتة"، في تصريحات له، أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت على مدار الفترات الماضية، في توفير السلع الغذائية من خلال افتتاح العديد من منافذ معارض "أهلًا رمضان" وطرح الأرز ومنتجات السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارًا وزاريًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 14 لسنة 2022 بشأن انتهاء موسم توريد الأرز الشعير المنتج محليًا حصاد موسم 2022 لحساب هيئة السلع التموينية اعتبارًا من نهاية عمل يوم 15 يناير.