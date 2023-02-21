الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السلع التموينية» تتعاقد على استيراد 50 ألف طن أرز أبيض

الارز
الارز

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية ممثلًة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تعاقدها على استيراد 50 ألف طن أرز أبيض.

وأكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن إعلان وزارة التموين عن مناقصة لاستيراد الأرز، يُساهم في تعزيز مخزون السلعة الاستراتيجية، مُشيدًا بخطوات وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، بشأن الاستمرار في توفير الأرز الأبيض وتأمين المخزون الاستراتيجي منها.

وأوضح "شحاتة"، في تصريحات له، أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت على مدار الفترات الماضية، في توفير السلع الغذائية من خلال افتتاح العديد من منافذ معارض "أهلًا رمضان" وطرح الأرز ومنتجات السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارًا وزاريًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 14 لسنة 2022  بشأن انتهاء موسم توريد الأرز الشعير المنتج محليًا حصاد موسم 2022 لحساب هيئة السلع التموينية اعتبارًا من نهاية عمل يوم 15 يناير.

اتحاد الصناعات اتحاد الصناعات المصرية الجريدة الرسمية الهيئة العامة للسلع التموينية الهيئة العامة التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

«المتحدة» تهدى الجمهور 16 مسلسلًا رمضانيًا لكبار نجوم الدراما

«السلع التموينية» تتعاقد على استيراد 50 ألف طن أرز أبيض

حقيقة تخفيض معاش تكافل وكرامة مارس 2023 والمستندات المطلوبة للاشتراك

يبدأ الخميس.. التضامن تنهي استعداداتها لإطلاق معرض «ديارنا»

أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات المسائية

أسيست صلاح.. نونيز يتقدم لليفربول فى شباك ريال مدريد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من التصعيد.. بن غفير يناقش استعدادات إسرائيل الأمنية خلال شهر رمضان

الشيكل يتراجع أمام الدولار لأعلى معدل منذ 2021.. ما موقف نتنياهو؟

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف الإصلاحات القضائية خشية تأثيرها على حقوق الإنسان