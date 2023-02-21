الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مقتل مسن خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى أبوسلطان بالإسماعيلية

جثة
جثة

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في أبوسلطان التابعة لمركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، بسبب خلافات الجيرة، حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
وكان اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى بلاغًا يفيد مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة في أبوسلطان بالإسماعيلية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة، وخلال المشاجرة تعرض المجني عليه لاعتداء أدى إلى مصرعه.

 

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