الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 22-2-2023

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22-2-2023

البحث أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22-2-2023 هو الأكثر أهمية لمعرفة أخر تطورات المعدن الأصفر الذي يمثل أهمية كبرى لدى المصريين سواء الراغبين في تخزين أموالهم بشراءه أو المقبلين على الزواج ويمثل الذهب البداية الأساسية لهم.
 

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22-2-2023

نعرض لكم في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22-2-2023 خاصة عيار 21 الذي يزداد التعامل به في السوق المصري.
 

سعر  جرام الذهب من عيار 24

1925.75بيع
1920شراء 
 

سعر جرام الذهب من عيار 22

1765.25 جنيه بيع
1760 جنيها شراء

سعر جرام الذهب من عيار 21

1685 جنيها للبيع
1680جنيها لا شراء

سعر جرام الذهب من عيار 18

1444.25بيع
1440شراء

سعر جرام الذهب من عيار 14

1123.25جنبه بيع
1120جنيه شراء

سعر جرام الذهب من عيار 12

962.75 بيع
960 شراء

سعر جرام الذهب من عيار 9

722.25بيع
720شراء

سعر جنيه ذهب

13480جنيها للبيع 

1468 جنيها للشراء
 

توقعات بانخفاض أسعار الذهب منتصف العام 

في أحدث تقرير صادر عن محللي السلع في كوميرز بنك أوضحوا أنهم خفضوا توقعاتهم لأسعار الذهب في منتصف العام إلى 1800 دولار للأوقية، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 1850 دولارًا، حيث تستمر توقعات أسعار الفائدة المتزايدة في التأثير على المعدن الأصفر. 

 وتوقع المحللون أن يكون هناك انهيار لأسعار الذهب على المدى القريب بسبب ارتفاع عائدات السندات، لأنه من المتوقع أن تستمر موجة رفع أسعار الفائدة بقوة لتهدئة التضخم.

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وائل لطفي

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