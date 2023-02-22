أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 22-2-2023
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أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22-2-2023
نعرض لكم في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22-2-2023 خاصة عيار 21 الذي يزداد التعامل به في السوق المصري.
سعر جرام الذهب من عيار 24
1925.75بيع
1920شراء
سعر جرام الذهب من عيار 22
1765.25 جنيه بيع
1760 جنيها شراء
سعر جرام الذهب من عيار 21
1685 جنيها للبيع
1680جنيها لا شراء
سعر جرام الذهب من عيار 18
1444.25بيع
1440شراء
سعر جرام الذهب من عيار 14
1123.25جنبه بيع
1120جنيه شراء
سعر جرام الذهب من عيار 12
962.75 بيع
960 شراء
سعر جرام الذهب من عيار 9
722.25بيع
720شراء
سعر جنيه ذهب
13480جنيها للبيع
1468 جنيها للشراء