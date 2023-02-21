الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة المنصورة توقع بروتوكول تعاون مع شركة هواوى العالمية

توقيع البروتوكول
توقيع البروتوكول

وقعت جامعة المنصورة الجديدة، بروتوكول تعاون مع شركة هواوي العالمية؛ لإنشاء أكاديمية هواوي لتدريب طلاب كلية علوم وهندسة الحاسب على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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وقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتور إبراهيم فتحى معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب وأسماء سراج الدين الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي مصر، وذلك بحضور الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، ومابِن عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي بشركة هواوي مصر.

وبموجب بروتوكول التعاون، ستقوم هواوي بتقديم دورات معتمدة للطلاب لنقل المعرفة التكنولوجية وتدريب طلاب الجامعة من قبل خبراء دوليين رفيعي المستوى من هواوي، كما ستوفر هواوي أيضاً لهم فرصة التدريب الصيفى وربطهم بشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السوق المصرية والعالمية.

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كما تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية العمل بالمشروعات المقرر تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية الجديدة بمراكز ومدن المحافظة، وكذا المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

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قالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة، إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢ /٢٠٢٣حيث يجرى تطوير وتجميل كورنيش طريق المنصورة/ أجا بطول 500 متر في إطار تحسين الصورة البصرية للمواطنين من خلال تركيب بلدورات، واستعدال مناسيب السور والأعمدة بالكورنيش وتركيب الفواصل المضيئة بالبلدورات وتركيب أعمدة إنارة ديكورية والانترلوك المضيء بالأرضية، ويتم التنفيذ بمعرفة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، كما يجري استكمال تنفيذ أعمال قطاع تدعيم احتياجات الوحدات منها الحملة الميكانيكية برئاسة المركز من خلال إنشاء مغسلة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، حيث تمت متابعة معدلات التنفيذ وتذليل العقبات بهدف الانتهاء من التنفيذ وفقًا للبرامج الزمنية المقررة.

جامعة المنصورة بروتوكول شركة هواوي كليه علوم هندسه الحاسب

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وائل لطفي

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