زامبيا تتعادل مع بنين في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا

تعادل المنتخب الزامبي مع نظيره البنيني، بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ستاد الأسكندرية، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، المقامة حاليًا بمصر.

وافتتح رودولفو ألوكو، التسجيل لمنتخب بنين في الدقيقة 57، قبل أن يتمكن منتخب زامبيا، من إدراك التعادل عبر ريكسون نجامبي، في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة، تقاسم منتخبي زامبيا وبنين، المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة.

وحقق منتخب جامبيا فوزًا غاليًا على نظيره التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء، ضمن الجولة الأولى من المجموعة ذاتها.

بذلك، يحتل المنتخب الجامبي، صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يقبع منتخب تونس، في ذيل الترتيب، دون رصيد من النقاط.

وستنطلق يوم غدٍ الأربعاء، منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، حيث سيواجه المنتخب الموزمبيقي نظيره السنغالي، في الرابعة مساءً، قبل أن يلتقي المنتخب المصري نظيره النيجيري، في السابعة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.