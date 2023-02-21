«الكونتينر» يكشف عوامل تقييم السيراميك المصري عالميًا

كشف المهندس وائل جلال، مدير قطاع الإنتاج وتطوير المنتج، بمصنع سيراميك الجوهرة، عن خطوات إنتاج السيراميك والبورسلين بكل أحجامه وأشكاله.

وقال خلال حلقة برنامج "الكونتينر"، والمذاع عبر فضائية on، إن المرحلة النهائية لإنتاج السيراميك والبورسلين هي الفرن والفرز.

أضاف أن بعد خلط المادة السائلة للسيراميك والبورسلين تم وضعها في الضغط، تأتي المرحلة النهائية وهي الفرن والفرز، موضحاً أن دورة الفرن للبلاط تأخذ من الوقت حوالي ساعة.



وأشار إلى أن هناك منحني حراري للسيراميك داخل الفرن، من أسفل إلى أعلى لتجنب الصدمة الحرارية، حتى تصل لقمة الحرارة في الفرن في درجة حرارة 1200 درجة مئوية.

وأكد أنه كلما زادت درجة الحرارة يساعد على صلابة السيراميك، وامتصاص المياه يكون أقل، والذي يعد عاملاً أساسياً في تقييم السيراميك والبورسلين في الأسواق العالمية.