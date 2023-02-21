الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بحضور وزير التنمية المحلية.. افتتاح معرض «المواطن أولًا.. رد الجميل» بمدينة نصر

أهلا رمضان
أهلا رمضان

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، اليوم الثلاثاء، معرض "المواطن أولاً.. رد الجميل" الذي تنظمه محافظة القاهرة والغرفة التجارية للقاهرة بحي مدينة نصر.

وشارك في افتتاح المعرض من غرفة القاهرة أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة واللواء صلاح العبد، أمين صندوق غرفة القاهرة ورئيس لجنة المعارض ووليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ومحمد حسن عضو لجنة المعارض بغرفة القاهرة، والمشرف علي المعرض، وعدد من رؤساء واعضاء الشعب التجارية بغرفة القاهرة.
وتفقد وزير التنمية المحلية ومرافقوه، المعرض مشيدين بتوافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة لدعم المواطنين.

وقال المهندس إبراهيم العربي، إن المعرض يأتي ضمن سلسلة المعارض التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع المحافظة في أحياء القاهرة المختلفة، خاصة الأحياء الشعبية، حيث تم تنظيم معرضين في (باب الشعرية والبساتين) منذ فترة، وجار دراسة تنظيم بعض المعارض في بعض الأحياء الأخرى.

التنمية المحلية الرئيس عبد الفتاح الاتحاد العام الشعب التجارية الشعب

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