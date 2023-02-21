«الكونتينر».. مصنع الجوهرة للسيراميك يصدّر لـ45 دولة حول العالم

تحدث الفنان أحمد داود عن تاريخ واحد من أشهر مصانع العالم فى إنتاج السيراميك والبورسلين على مستوى العالم.

واستعرض "داود" خلال حلقة اليوم من برنامج "الكونتينر"، المُذاع عبر فضائية "ON"، تاريخ مصنع الجوهرة لإنتاج السيراميك والبورسلين.

أضاف أشهر مصانع السيراميك والبورسلين، كما أنه يصنع أكبر قطع سيراميك، وما يميزه هو التنوع في التصميم.

وأوضح الفنان أحمد داود أن المصنع يصدر السيراميك لـ45 دولة حول العالم، حيث يصدر 40% من حجم الإنتاج بالمصنع، لذلك بدأ التفكير في إنشاء خطوط إنتاج جديدة: "مصنع الجوهرة من أشهر وأكبر مصانع السيراميك على مستوى العالم، وشغال فيه مهندسين وفنيين مصريين، عشان ينافس فى السوق العالمية".